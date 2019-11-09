Сирия, 9 ноября. САА продолжает атаковать позиции боевиков в Идлибе. Курдские бандгруппы подозреваются в покушении на лидера одного из протурецких формирований на севере Алеппо. ИГ1 заявило о подрыве грузовика САА в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепрайонам исламистов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о подрыве грузовика САА в провинции Даръа.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации покушения на высокопоставленного лидера одного из протурецких формирований в северной части Алеппо; предприняли попытки атаковать союзников Турции на севере САР восемь раз за сутки.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Стало известно о новой вылазке курдских боевиков в районах Алеппо, контролируемых протурецкими формированиями. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), недалеко от деревни Шамарин, которая находится к северо-западу от Азаза, произошло покушение на одного из высокопоставленных членов поддерживаемых Анкарой ополченцев по имени Абдул Халим Рахим. Его автомобиль подорвался на мине, заложенной на обочине шоссе. Поступают противоречивые данные о том, удалось ли ему выжить после взрыва. Несмотря на то, что курдские радикалы пока не заявляли о своей причастности к теракту, предполагается, что именно они несут ответственность за установку взрывного устройства.

Провинция Даръа

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в провинции Даръа произошли сразу два взрыва. Сперва детонировал фугас в населенном пункте Ибта, в результате чего пострадали дети. Предполагается, что СВУ было установлено боевиками вооруженной оппозиции еще во время оккупации данных территорий. Ответственность за другой взрыв, прогремевший в поселении Харам, взяли на себя террористы «Исламского государства». Так, медиапортал ИГИЛ1 «аль-Амак» заявил о подрыве грузовика Сирийской арабской армии (САА) при помощи двух СВУ. Никакой информации о потерях в рядах солдат правительственной армии не поступало. Напомним, военные эксперты связывают возросшую активность подпольных ячеек антиправительственных формирований в регионе с близостью американской военной базы «ат-Танф», поскольку неоднократно поступали свидетельства спонсирования террористов силами США. Так, ранее один из взятых в плен во время столкновений в соседней эс-Сувейде боевиков ИГ сознался в том, что проходил обучение на базе США.

Провинция Идлиб

Части Сирийской арабской армии (САА) продолжают атаковать огневые позиции исламистов вооруженной оппозиции на окраинах зоны «Большого Идлиба». По данным военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), правительственные войска нанесли удары по оборонительным сооружениям боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** вблизи деревни аль-Ханбушия. Также поступают сведения об артобстрелах сил САР в районе населенных пунктов ат-Тах, ат-Тахтая и Ум Джалал. Напомним, правительственные войска были выужены прибегнуть к ответным боевым действиям после попытки нападения исламистов у деревни Умм аль-Халахиль.

Провинция Хасака

В северной части Хасаки не прекращаются ожесточенные столкновения между формированиями, выступающими при поддержке Турции, и курдскими радикалами. Информационное агентство SANA News сообщает о том, что столкновения с применением крупнокалиберного оружия вновь фиксируются недалеко от Рас аль-Айна в деревне Умм Шейфа. В то же время, по данным Twitter-канала (NPA_English), происходят перестрелки у населенных пунктов Ариша, Кассимия, Дардара, Азизия и ар-Рашидия. Согласно информации военного источника в сети Twitter (huseyinbozan), вооруженные силы Турции и их союзники в скором времени намерены вновь зачистить от курдских боевиков деревни Даудия, Ариша и Кассимия. Как известно, вопреки заявлению лидера «Демократических сил Сирии»**** (SDF) Мазлума Абди о полном выводе из зоны безопасности всех курдских бандгрупп, здесь все еще сохраняются отряды Рабочей партии Курдистана (РПК), которые более того придерживаются захватнической политики. Так, Минобороны Турции передает, что за последние 24 часа курдские радикалы предприняли восемь попыток атак в зонах контроля протурецких сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.