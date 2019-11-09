МИД РФ высказался о позиции суда ООН по претензиям со стороны Украины

Москва, 9 ноября. Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и не удовлетворит претензии Киева, говорится в заявлении МИД России.

Суд отклонил одно из главных требований украинской стороны, в соответствии с которым Россия якобы должна нести «международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Кроме этого, Международный суд ООН не принял и другие возражения Москвы.

«РФ рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», — говорится в сообщении.

В начале 2017 году Киев обратился в Международный суд ООН с иском к Москве. Украинская сторона, в частности, голословно обвинила РФ в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.

В апреле того же года суд отказал в удовлетворении требований Украины о временных мерах против РФ в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, однако частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Москва неоднократно опровергла подобные обвинения. Россия не раз заявляла, что не является стороной гражданской войны на Украине, а права нацменьшинств в стране не ущемляются.