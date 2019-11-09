США открыто признают, что находятся в Сирии ради нефти, заявил глава МИД Турции

Анкара, 9 ноября. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу раскритиковал Вашингтон за слова представителя Пентагона о прибыли от нефтяных месторождений в Сирии.

Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заявил, что американская сторона получает прибыль от сирийской нефти. По его словам, средства якобы достаются курдским бандформированиям.

Турецкий министр, комментируя слова представителя Пентагона, заявил, что никто не имеет права захватить ресурсы Сирии и распоряжаться ими.

«Прийти сюда с расстояния в десятки тысяч километров и говорить об оценке нефтяных месторождений этой страны - противоречит международному праву», — цитирует газета Hurriyet Чавушоглу.

По мнению чиновника, Вашингтон открыто признает, что находится там ради нефтяных месторождений, которые принадлежат сирийцам.

Федеральному агентству новостей стало известно, что наемники из Blackwater, которая напрямую сотрудничает с Пентагоном и американским военным контингентом, помогают США красть сирийскую нефть.

Министерство обороны России предоставило кадры, на которым зафиксировано, как американцы незаконно вывозят сирийскую нефть.

Многие эксперты считают, что американцы находятся в САР, чтобы заполучить богатства республики. Отмечается, что американская стороны, торгуя нефтью Сирии, получает порядка 30 миллионов долларов.