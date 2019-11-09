Продолжатели дела «Братьев мусульман» пришли к власти в Тунисе

В умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» в Тунисе заявили о намерениях выдвинуть на пост главы следующего правительства нейтральную фигуру, чтобы пустить пыль в глаза европейским лидерам. Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Есть вероятность, что фигура из-за пределов партии будет выдвинута на пост главы следующего правительства. «Ан-Нахда», скорее всего, примет председательство в парламенте и утвердит независимую фигуру, которая сможет завоевать доверие всех партий, участвующих в коалиции», — сообщил высокопоставленный чиновник партии «Ан-Нахда» в интервью информационному агентству Reuters.

После победы на парламентских выборах в октябре «Ан-Нахда» стала самой крупной политической партией, но тем не менее, она вынуждена пойти на компромисс и сформировать кабинет министров. Однако стоит отметить, что многие из идей лидирующей политической партии в Тунисе во многом схожи с идеологией одной из запрещенных в России террористических группировок.

«Не стоит забывать, что «Ан-Нахда» по своему духу и установкам близка к «Братьям мусульманам» (запрещена в РФ - Прим. ФАН). Поскольку партия «Ан-Нахда» стала первой в парламенте, они заявили, что претендуют на пост премьер-министра. Видимо, после консультаций с президентом, они поняли, что это невыгодно для Туниса, потому что исламист во главе правительства – это не самое лучшее решение, которое скажется негативно прежде всего на отношениях с европейцами. А отношения с Европой для Туниса архиважны. Поэтому, видимо, закулисно был достигнут какой-то компромисс о том, премьером станет человек светский, который сможет договориться с международным сообществом», — утверждает директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО(У), координатор группы Стратегического видения «Россия-Исламский мир», директор по международным связям «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Вениамин Попов.

Таким образом к власти в Тунисе официально приходят люди, политическая партия которых является ответвлением одной из террористических группировок. «Ан-Нахда» выдвигает от себя в премьер-министры неисламиста, тем самым пуская пыль в глаза мировому сообществу, и пытается сохранить отношения с европейскими государствами.

Согласно сообщению политического источника, шорт-листа кандидатов нет, однако в качестве потенциальных рассматриваются бывший спикер парламента Мустафа Бен Джаафар и два бывших министра финансов Элиес Фахфах и Фадель Абдель Кефи.

Из переговоров «Ан-Нахда» исключила две партии: «Сердце Туниса» и свободную «Конституционную партию», которая выступает против исламистов. Об итогах выбора премьер-министра «Ан-Нахда» объявит через неделю. Если в течение двух месяцев правительство не будет сформировано, президент перепоручит это другой партии.

«Это воля тунисцев – они сами выбирают себе лидера. Тунис зажат между Алжиром и Ливией. В Ливии — хаос и очень сложное положение, неизвестно, как они выстоят в качестве единого государства. В Алжире почти каждую пятницу проходят митинги протеста и демонстрации. В этих условиях, видимо, настроение избирателей Туниса качнулось в сторону «Ан-Нахды», — говорит эксперт о лояльности тунисских избирателей к партии, близкой по духу к «Братьям мусульманам».

В марте 2012 года стало известно, что «Ан-Нахда» пообещала не допускать включения исламского права в новый основной закон, однако на фоне массовых протестов в декабре 2014 года изменила позицию.

В декабре 2014 года «Ан-Нахда» вошла в правящую коалицию, после победы Бежи Кайд Эссеби на первых в Тунисе свободных президентских выборах. После кризиса 2017 года на фоне инфляции в стране, Центральный банк поднял процентные ставки на рекордный уровень, что послужило мотивом для акций протеста мирных жителей.

Прошлый месяц стал для Туниса периодом протеста тунисцев против работы основных политических партий. Граждане страны отдали предпочтения «политическим новичкам» — Кайсе Сайеду и Набилю Каруи.