Украинец пристал в самолете к пассажирам из России с вопросом «чей Крым?»

Киев, 9 ноября. Украинский журналист Руслан Горовой встретил пассажиров из России на борту самолета и пристал к ним с вопросом о принадлежности Крыма. Об этом Горовой рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, эта «беседа» состоялась на борту самолета, выполнявшего рейс из Франкфурта в Чикаго. Украинец занял кресло у прохода, кресло рядом с ним было свободно, а за ним сидели двое мужчин. Горовой рассказал, что попутчики обратились к нему на русском языке с просьбой поменяться местами со знакомыми девушками. В ответ украинский журналист поинтересовался, откуда мужчины родом. Те ответили, что из России.

«А чий Крим (а чей Крым. — Прим. ред.)?» — спросил Горовой.

Пассажиры в ответ заявили, что они «не очень в политике». Горовой продолжил настаивать на однозначном ответе. Его попутчики снова сказали, что они «аполитичны».

«Бывает. Ну тогда летите с вашими девушками отдельно», — резюмировал Горовой.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве власти региона провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, и вопрос о статусе региона закрыт окончательно.