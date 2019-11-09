Латышский эксперт посоветовал желающим захватить Калининград или Крым лечиться в дурке

Научный сотрудник Джеймстаунского фонда в США полковник Ричард Хукер, в прошлом боевой офицер-десантник с 30-летним стажем службы в американской армии, профессор Национального университета обороны и экс-директор по России, Европе и НАТО до июля 2018 года в Совете нацбезопасности США, недавно выдал исследование, согласно которому Москва потеряет Калининградскую область в случае военного конфликта в Прибалтике.

А кому достанется эта часть России по сценарию фонда, основанного в 1984 году при поддержке ЦРУ и ставшего прибежищем бывших руководителей спецслужб США и политиков-ястребов? Польше! Ведь именно поляки при поддержке американских частей должны будут сотворить это «чудо» заокеанской военной мысли. А конфликт, как прогнозируется (или все же планируется в США?), может произойти, когда Москва решит выступить в защиту проживающих в Прибалтике русских и русскоязычных жителей.

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс, в прошлом капитан первого ранга, командующий Государственной пограничной службой ЛР, экс-глава МВД, прокомментировал Федеральному агентству новостей выводы исследования фонда США.

«Как только Россия покажет слабину, от желающих раздербанить ее будет не протолкнуться»

Однозначно сбрасывать со счетов эти планы-прогнозы наш собеседник не стал. Ведь нельзя не вспомнить имитацию удара по базе Балтфлота РФ в Калининградской области 23 октября стратегическим бомбардировщиком США Boeing B-52H Stratofortress. А 19 октября такой заход был осуществлен на Крым. Не говоря уже о том, что весной 2020 года состоятся крупнейшие учения НАТО в Прибалтике, в которых примут участие примерно 40 тысяч военнослужащих, из которых половину составят американцы. И в той же Польше собираются организовать тыловое обеспечение для войск НАТО на постоянной основе. Это, как гласит военная наука, главный элемент в будущем развертывании войск. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес как раз недавно отмечал, что живую силу перекинуть в любой регион можно довольно быстро, было бы тыловое обеспечение.

«Слава богу, это пока лишь слова, — замечает Янис Адамсонс. — Глубоко сомневаюсь, что к действиям кто-то рискнет перейти. Еще император Александр III подчеркивал, что у России только два главных союзника — армия и флот. Как только РФ покажет слабину, так от желающих раздербанить ее будет не протолкнуться. Вспомнить хотя бы Ельцина (Борис Ельцин — первый президент России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. — Прим. ФАН), когда при нем страну грабили все кому не лень. Зато его все хвалили и хлопали по плечу, особенно «друг Клинтон» (Билл Клинтон — 42-й президент США с 1993 года по 2001 год от Демократической партии. — Прим. ФАН)».

А вот Владимира Путина, который рассчитался со всеми долгами России как преемницы Советского Союза и выстроил профессиональную и хорошо оснащенную армию, по плечу снисходительно не потреплешь. При нем РФ вновь вошла в число мировых держав.

«Тех, кто заявляют, что завоюют Калининградскую область, можно отнести к числу бумажных экспертов, которые по земле давно не ходили, — отмечает собеседник ФАН. — К чему приводят рекомендации подобных экспертов, можно наглядно видеть по событиям, последовавшим после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда было принято решение нанести сокрушительный удар по талибам в Афганистане, которых спецслужбы США обвиняли в теракте. Но только разбираться надо было прежде всего со своими спецслужбами, которые ни фига не сделали, чтобы предотвратить этот теракт. Иногда мне кажется, что кто-то из высших должностных лиц в Вашингтоне был заинтересован, чтобы этот теракт состоялся. Но это другой вопрос. А вот талибов, вопреки раскладам экспертов, и через 20 лет разбить не удалось. Поэтому все эти аналитические справки с докладами — тогдашние и нынешние — можно просто выбросить».

То же самое по Ираку. Надуманный предлог — и война. В результате в регионе появилась армия террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), в которую влились и составили ее основу хорошо подготовленные бывшие офицеры иракской армии, напоминает Янис Адамсонс.

«А кто стоит за войной в Сирии? — задает риторический вопрос депутат Сейма. — Неужели оппозиция расшатывала страну своими силами? Или эти действия проплачивались все же из карманов налогоплательщиков отдельных стран Евросоюза и США? Цель была сместить законно избранного президента Сирии Башара Асада, поставив своего и добившись контроля над природными ресурсами Сирии с возможностью провести газопровод по сирийской территории из Катара в Европу…»

И что бы там политики ни говорили, благодаря лишь вмешательству России в сирийский конфликт и ее действиям на Ближнем Востоке, когда за один стол переговоров удалось усадить лидеров Ирана, Турции и России, войну удается завершить, указывает эксперт.

«Любой конфликт легко раздуть, но очень сложно вернуться назад, на исходные позиции, — подчеркивает он. — Примером служит и Донбасс. А еще, нравится это кому-то или нет, Украина сама потеряла Крым, благодаря непомерным амбициям олигархов и тому, что вся внутренняя и внешняя политика страны определялась не в Киеве, а далеко за пределами данного региона. Повезет ли Зеленскому навести порядок? Хотелось бы в это верить. Сможет ли он? Дай бог ему здоровья».

Этническая рознь — долгоиграющая бомба в Прибалтике

Что же касается ситуации в Прибалтике, а конкретно в Латвии, то она изначально создавалась как долгоиграющая бомба с возможным доведением положения дел до этнического конфликта, отмечает депутат.

«Ведь не на пустом же месте появилась проблема неграждан, хотя лидеры Народного фронта Латвии обещали гражданство и многое другое, — напоминает Адамсонс. — Потом искали все время виновных в том, почему мы плохо живем, забывая смотреться в зеркало. У правящих виноваты были то социалистическое наследие, то чекисты и коммунисты, пока не добрались до русского языка. Таких конфликтных ситуаций нет ни в Литве, ни в Эстонии, потому что там давным-давно присоединились к международной конвенции по нацменьшинствам в полном объеме. Латвия в свое время тоже присоединилась к этой конвенции, за исключением 10-й статьи, которая как раз таки определяет и употребление языка в качестве официального в местах компактного проживания людей той или иной национальности, и обучение в школах на родном языке нацменьшинств, и участие неграждан в выборах».

Эта неурегулированность важных вопросов создает в Латвии очевидную нестабильность. А ее еще пытаются и обострить, как это было в 2018 году, когда совершались попытки изменить закон о госгранице, что в результате могло привести к пограничному конфликту с Россией, предостерегает военный эксперт, сорвавший тогда ту провокацию.

«Закордонным ребятам явно не нужна стабильность на границах с РФ, что демонстрируют события на Украине и в Грузии, — указывает собеседник ФАН. — Как, впрочем, не нужна стабильность и в самой России. Далеко не уверен, что за антиправительственными демонстрациями в Москве не стоят большие деньги. А внешним раздражителем, конечно, удобнее сделать еще и Латвию как наиболее слабое звено на балтийском плацдарме. Разместить крылатые ракеты США в Латвии тоже удобнее, чем в Литве и Польше, чисто с военной точки зрения. Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается».

Если кто-то посмеет напасть на Калининград или Крым, ответ получит адекватный. Если кто-то считает, что массой можно будет задавить российских солдат, то ему пора лечиться где-то в дурке, подытожил Янис Адамсонс.

1 Организация запрещена на территории РФ.