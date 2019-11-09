Выпускница истфака СПбГУ рассказала о задержанном с отрубленными руками Соколове

Санкт-Петербург, 9 ноября. Доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, задержанного по подозрению в убийстве, все считали ненормальным, сообщила Федеральному агентству новостей выпускница исторического факультета, у которой преподавал мужчина.

«Он сумасшедший, считал себя реинкарнацией Наполеона. Он реально был самодуром. На первой паре находил жертву и наряжал ее в доспехи. Его все считали больным человеком», — сказала собеседница агентства.

В субботу утром стало известно, что преподаватель СПбГУ пытался утопить в Неве пакет, в котором лежали отрубленные руки, принадлежащие женщине, и пистолет. Мужчина, увидев, что его рюкзак не пошел ко дну, прыгнул за ним. Сотрудника университета доставили в Мариинскую больницу с обморожением, в медучреждении следователи также произвели допрос.

Федеральному агентству новостей источник рассказал, что в квартире следователи нашли обезглавленное тело девушки и пилу, которую, по всей видимости, использовал доцент петербургского вуза.

Согласно полученной информации, которая просочилась в прессу, погибшая была бывшей студенткой историка. Они вместе работали над научным трудом о Наполеоне.