Депутат предложил изменить Конституцию, чтобы противостоять плану Запада развалить Россию

Запад строит планы по развалу нашей страны к 2030 году, не желая мириться с существованием мощной, единой и независимой Российской Федерации. Но западные «хотелки» — это их проблемы: Россия в состоянии справиться с подобной угрозой, однако расслабляться не следует. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее ФАН опубликовало статью-расследование, подробно раскрывающую планы Запада любой ценой рассорить и разделить российские регионы, чтобы к 2030 году РФ превратилась в кучку раздробленных слабых квазигосударств, с которыми можно не считаться.

В качестве пятой колонны, которая, по мнению коллективного Запада, сможет помочь рассорить власть с обществом, предлагается использовать так называемую оппозицию. План оппозиции таков: используя деньги западных покровителей, любой ценой прорваться в Государственную думу в ходе выборов, которые состоятся в 2021 году.

Помешать осуществлению враждебного для нашей страны сценария можно, только объединившись, в том числе в евразийском пространстве, считает Сергей Цеков.

«Как говорится, кто предупрежден — тот вооружен, — отметил сенатор. — Мы знаем о подобных угрозах со стороны Запада, и это должно нас мобилизовать на правильную работу в этом направлении».

Развала страны, который пытаются завуалировать словом «федерализация», не хочет ни один патриот России, отмечает политик.

«Слава богу, наши граждане хорошо помнят развал Советского Союза и чем это закончилось. Повторения никто не хочет», — уверен Цеков.

Поэтому у Запада мало шансов добиться своей цели по расчленению России, но принять превентивные меры крайне важно, говорит собеседник ФАН. По мнению сенатора, Российской Федерации следует укреплять евразийские связи, совместно создавая мощный антизападный фронт.

«Чтобы противостоять угрозам Запада, нам нужно консолидироваться, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, — отмечает политик. — К России тянутся, особенно сейчас, когда наша страна вернула себе международное влияние и выходит на первое место в разрешении серьезных конфликтных ситуаций в других странах».

В качестве примера Цеков привел огромный внешнеполитический успех Москвы в разрешении конфликта в Сирии.

«Что они там на Западе хотят — это их дело, и мы за этим внимательно наблюдаем, но скажу сразу: у них ничего не получится, развалить нашу страну им не по силам. А вот сами они уже начинают разваливаться, и Brexit — это только первая ласточка. Есть и другие аналогичные процессы, которые свидетельствуют о неблагополучии Запада. Так что советую им больше думать о собственных проблемах, которых у них более чем достаточно», — резюмировал Сергей Цеков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил изменить российскую Конституцию, чтобы сорвать план Запада по развалу России. Федоров также напомнил об операции Запада по развалу СССР и посоветовал принять законодательные меры для предотвращения подобного сценария в будущем.

По словам депутата Госдумы, события перед выборами в Мосгордуму с организацией агентами влияния проплаченных незаконных митингов были «обкаткой, репетицией задуманного Западом сценария развала России».

«Такой сценарий вполне реалистичен, — считает Федоров. — По этой же «оранжевой» технологии был развален Советский Союз, а он, напомню, был очень сильным государством».

Чтобы этого избежать, в России нужно провести серьезную конституционную реформу, считает политик.

«Нужно отменить запрет на идеологию, содержащийся в статье 13 Конституции РФ», — считает Федоров, по мнению которого сильное государство обязано опираться на собственную идеологию.

«Надо также исправить преамбулу Конституции, в которой говорится, что Россия является частью мирового сообщества», — отметил депутат ГД.

Федоров уверен, что это подчеркнет самостоятельность России как государства.

«Это базовые вещи, — говорит он. — Нужно восстанавливать понятия Отечества и приоритета народа в нашем государственном строительстве и политическом устройстве. То есть, по сути, решать проблему, которую решали Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в 1612 году».

Механизмы разрушения России к 2030 году Запад пытается запустить в нашу страну через околопарламентские структуры Евросоюза, которые прочно взаимодействуют с антироссийскими проектами беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского, заочно арестованного в РФ за организацию убийства.

Структуры Ходорковского действуют по всей России, в том числе в Москве и Петербурге. О том, как через них Запад пытается воздействовать на сознание россиян, читайте в аналитическом материале ФАН «Шестерки Ходорковского в Москве и Петербурге получили инструктаж от кураторов раздела РФ».