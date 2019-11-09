Клинцевич предложил сводить Зеленского на экскурсию в Институт космических исследований

Москва, 9 ноября. Президента Украины Владимира Зеленского нужно пригласить в Москву и сводить на экскурсию в Институт космических исследований. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы изобрели первый вертолет, искусственный спутник Земли, ракетный двигатель и многие современные технологии. К достижениям украинцев Зеленский также приписал создание мессенджера WhatsApp и электронного сервиса платежей PayPal. Франц Клинцевич оценил слова президента Украины.

«Теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось заявить, что Украина — родина слонов», — отметил сенатор.

Он предложил пригласить Зеленского в Москву и сводить его на экскурсию в Институт космических исследований.

«Там ему расскажут, кто в действительности создал первый искусственный спутник», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что действующий президент Украины подражает своему предшественнику Петру Порошенко, который неоднократно приписывал чужие заслуги украинцам. Напомним, Порошенко называл авиаконструктора Игоря Сикорского «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации».