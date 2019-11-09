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Неадекватное поведение подозреваемого в убийстве Соколова нашло подтверждение в Сети

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Неадекватное поведение подозреваемого в убийстве Соколова нашло подтверждение в Сети

Санкт-Петербург, 9 ноября. Нездоровое и часто неадекватное поведение доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который попытался утопить в реке Мойке женские руки в пакете, уже привлекало внимание общественности.

В субботу преподавателя СПбГУ Соколова задержали при попытке утопить отрубленные женские руки. Мужчину доставили в Мариинскую больницу с обморожением, в его квартире нашли обезглавленный труп и пилу в крови. Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по стать «Убийство». В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, Соколова допрашивают следователи.

В Сети опубликовано немало доказательств неадекватного поведения доцента СПбГУ. Так, его студентка-сожительница ранее призналась, что Соколов жестоко ее избил. На парах профессор также вел себя, мягко говоря, странно. После неудобного вопроса он с криками выгнал одного из студентов, которого позже избили. Кроме того, на одном из видеохостингов на YouTube опубликован ролик под названием «Пациент Олег Соколов — тяжелейший случай», на котором Соколов чересчур эмоционально читает лекцию про Александра Македонского, резко и сумбурно размахивая руками, при этом его речь часто невнятная и сбивчивая. Об этом пишут «Невские новости».

 

Ранее появилась информация, что жертвой Соколова стала его бывшая студентка. Она работала вместе с профессором над научным трудом о Наполеоне.

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