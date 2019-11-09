Отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства

Москва, 9 ноября. Отца скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, Эльмара Багдасаряна, лишили российского гражданства. Об этом рассказал адвокат Давид Кемулария.

По словам правозащитника, Багдасарян получил из ГУ МВД сообщение о результатах проверки. В документе было сказано, что мужчина считается не приобретшим гражданство РФ в установленном законом порядке. Для урегулирования правового статуса предлагается получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением о приеме в гражданство. Адвокат считает это решение незаконным, так как Багдасарян жил в России до 1991 года и автоматически получил российский паспорт.

«Он был получен автоматически и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», — сказал Давид Кемулария в комментарии РИА Новости.

Мара Багдасарян, в свою очередь, предоставила телеканалу «360» копии документов ее отца. Снимки подтверждают, что мужчина имел российскую регистрацию на момент распада СССР. Девушка также прислала фотографию военного билета, где отмечено, что в августе 1991 года ее отец встал на учет в военкомате Ростова-на-Дону. Следующая запись в военном билете свидетельствует, что в 1998 году Багдасарян переехал в Москву и встал на учет в Люблинском районе.