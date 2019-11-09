Юнармейцы провели телемост со школьниками из Сирии

Москва, 9 ноября. Участники движения «Юнармия» и школьники из Сирии провели «телемост дружбы». Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Диалог прошел под девизом «Дети России — детям Сирии». Участники телемоста рассказали друг другу об особенностях культуры, традициях и обычаях своих стран. Также они сыграли в «Пантомимы».

Директор департамента военно-патриотического воспитания «Юнармии» Антон Кузнецов отметил, что «телемост — это отличная идея и в плане эмоций, и в плане укрепления дружбы». Национальный центр управления обороной РФ обеспечил площадку для общения и технические возможности.

«Сирийские школьники, как и юнармейцы, узнали сегодня для себя много нового и интересного. Любимая еда, увлечения, учеба в школе — далеко не все затронутые темы», — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что дети сотрудников российского посольства в Анголе вошли в первый отряд военно-патриотического движения «Юнармия» республики. Как рассказали Федеральному агентству новостей, новобранцами стали 17 юношей и девушек — учеников школы при российском посольстве.