Расчленивший девушку преподаватель СПбГУ признался в убийстве

Санкт-Петербург, 9 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали при попытке утопить отрубленные женские руки, признался в убийстве девушки.

По предварительной версии, 63-летний преподаватель состоял в любовной связи со своей бывшей студенткой. Соколов убил 24-летнюю девушку во время ссоры и расчленил тело, чтобы избавиться от него.

Напомним, доцента задержали, когда он прыгнул в реку Мойку, пытаясь утопить пакет с отрубленными руками своей жертвы. Позднее полицейские направились в квартиру Соколова и обнаружили там обезглавленное тело молодой женщины. Рядом находилась окровавленная пила.

Самого преподавателя доставили в Мариинскую больницу с обморожением, там его допросили сотрудники Следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сейчас решается вопрос об аресте Соколова и предъявлении ему обвинения.

Отмечается, что с убитой профессор был знаком несколько лет. Доцент вместе с девушкой занимался военно-исторической реконструкцией и работал над публикациями, посвященными Франции времен Наполеона.