Донецк, 9 ноября. Силы ДНР полностью покинули район разведения у населеного пункта Петровское. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе.

«Вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен к 15.00», — говорится в сообщении.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, подразделения Народной милиции ДНР покинули передовые позиции в Петровском. Военные сели в грузовики и направились к местам дислокации, которые предусмотрены рамочным соглашением.

По словам представителя ОБСЕ, организация приветствует начало разведения и будет наблюдать за происходящим.

Напомним, 9 ноября ДНР и ВСУ начали процесс разведения сил в районе Петровского. Стороны запустили зеленые ракеты, сигнализирующие о начале отвода сил. Чтобы подтвердить разведение войск, на место прибыла миссия ОБСЕ. Также в Петровское приехал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск не согласились с новым киевским руководством, незаконно пришедшим к власти. В ответ ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, позже переименованную в ООС, против республик Донбасса. Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.