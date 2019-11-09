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СК рассказал о задержании профессора СПбГУ с отрубленными женскими руками

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СК рассказал о задержании профессора СПбГУ с отрубленными женскими руками

Санкт-Петербург, 9 ноября. Кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов, пойманный с отрубленными женскими руками на набережной Мойки, задержан по подозрению в убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По данным ведомства, мужчина напротив одного из домов по набережной реки Мойка был извлечен из реки утром в субботу. В рюкзаке у него лежали две отрубленные руки и травматический пистолет. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, мужчина задержан в качестве подозреваемого.

«Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении СК.

Ранее Федерального агентство новостей писало, что мужчина попытался избавиться от пакета, в котором лежали отрубленные женские руки и пистолет. Он бросил мешок в Неву, но он не утонул, и Соколов кинулся за ним в воду. 

Источник ФАН сообщил, что в квартире у профессора нашли расчлененное тело женщины и пилу. 

В прессу просочилась информация, что жертвой стала бывшая студентка историка, которая работала вместе с Соколовым над научным трудом о Наполеоне.

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