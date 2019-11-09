Рябков обсудил тему СВПД с иранским коллегой

Москва, 9 ноября. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию в Персидском заливе. Встреча дипломатов состоялась в Москве.

Рябков отметил, что во время переговоров обсуждалась ситуация, которая вызывает «растущую озабоченность». По словам замминистра иностранных дел РФ, одна сторона этой ситуации заключается в непрекращающихся попытках некоторых сил — региональных и внерегиональных — нагнетать ситуацию в Персидском заливе.

«Другая сторона этого дела — сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД. Нужно дать шанс дипломатии, идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы», — цитирует слова Сергея Рябкова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва с обеспокоенностью встретила новость, что с 6 ноября Иран сократит ограничение по ядерной сделке. Представитель Кремля добавил, что Россия является сторонником сохранения этой сделки, поддержания ее в дееспособном состоянии.

Напомним, США в 2018 году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе. Также Вашингтон разморозил санкции в отношении Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.