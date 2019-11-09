Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах и помалкивать», а не говорить о перестройке

Немецкий журнал Der Spiegel взял интервью у Михаила Горбачева по случаю 30-летия со дня падения Берлинской стены. Первый и последний президент СССР сходу заявил, что о «перестройке не жалеет», несмотря на допущенные ошибки. Это вызвало бурную реакцию председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова. В интервью Федеральному агентству новостей он обвинил Горбачева «и его банду» в совершении «преступления без срока давности».

«Необходимость преобразований давно назрела, это очевидно, — сказал Зюганов. — Но правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки»! Горбачев просто разломал страну. Он не понимал элементарных вещей: например, что КПСС никакая не партия — это система управления. Сломайте вы руль у жигуля и попытайтесь им так управлять, вы бы услышали в свой адрес «идиот!». А Горбачев сломал руль у страны, у огромного корабля — да он не просто идиот, он преступник!»

По словам главы КПРФ, если Горбачев к старости не осознал содеянного, то это очень печально. Всю команду, которая вела перестройку — самого Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе и «пьяницу» Ельцина, — он назвал людьми, «никогда не отличавшимися реализмом».

«Угробили страну! — заявил Зюганов. — Народ-то на референдуме постановил сохранить ее — и дали им поручение выполнить это! А они что сделали? Перечеркнули все! Это преступление без срока давности! Горбачев должен находиться в тюрьме, а не рассуждать, жалеет ли он о перестройке. Сидел бы лучше в кустах и помалкивал!»

Он привел в пример один из ее итогов — количество русских как этнической группы на территории бывшего РСФСР уменьшилось со 120 миллионов человек в 1989 году до 100 миллионов в настоящее время. Эту потерю 20 миллионов человек он назвал результатом политики Горбачева и Ельцина.

Кроме того, собеседник ФАН прокомментировал обвинения последнего главы СССР в адрес путчистов, которые хотели отобрать у того власть в августе 1991 года и действия которых, по словам Горбачева, привели к «концу перестройки и развалу Советского Союза».

«Если рассматривать ситуацию с такой стороны, то Горбачев и есть самый главный путчист, — заявил депутат. — У него были все рычаги влияния — он мог бы запросто отдать приказ арестовать всех, кто сидел в этой Беловежской пуще! Он и трус еще вдобавок! Так что путч, я считаю, целей своих достиг — перестройка превратилась в перестрелку, затем случился захват власти в Российской Федерации Ельциным, расстрел парламента из танков и насильное принятие конституции. Самый обычный переворот, а точнее, контрреволюция».

Свое последнее утверждение о контрреволюции Зюганов объяснил тем, что произошла не только смена власти как таковой, но и смена собственности — вся «народная» собственность была передана в частные руки. Провести же перестройку следовало по примеру Китая — укрепить позиции партии, разогнать «цэрэушных заказных студентов и агентов», модернизировать промышленность, кадровую систему, сельское хозяйство и науку. Сделав все это, Китай стал сильнее и, по словам главы КПРФ, «занял место СССР».

«Китайцы производили 2% мирового ВВП — теперь производят 16%. СССР производил 18% (каждое третье изобретение было советским! Каждый третий в мире пассажир летал на наших самолетах Ил!) — а теперь что?»

Советский Союз был правопреемником российского государства с тысячелетней историей, заявил глава КПРФ, и тому, как с ним поступило его собственное руководство, нет оправдания, заявил Зюганов.

«Ленин и Сталин возродили империю из пепла Первой мировой, создав Советский Союз. А Ельцин и Горбачев пустили ее по ветру! — заключил Зюганов. — Впервые русский народ оказался разделен. 20 миллионов уничтожили, и еще 25 оказались на территории других государств, за чужими границами. В Прибалтике русские оказались людьми без гражданства, на Украине у них отнимают родной язык, а из целого ряда республик вообще бежать пришлось — вот вам результаты деятельности Горбачева. Назвать это «перестройкой» может только психически больной человек».

Напомним, в интервью немецкому изданию Der Spiegel Горбачев также заявил, что благодаря перестройке страна «продвинулась на пути к настоящей демократии» и «не вернется к тоталитарной системе». Коснувшись темы объединения Германии, в годовщину которой и проходило это интервью, он заявил, что «очень ценит этот день».