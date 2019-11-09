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Названа личность жертвы пойманного с женскими руками преподавателя СПбГУ

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Названа личность жертвы пойманного с женскими руками преподавателя СПбГУ

Санкт-Петербург, 9 ноября. Стала известна личность молодой девушки, в убийстве которой подозревается доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов. Жертвой оказалась бывшая студентка историка.

Отмечается, что девушка работала вместе с Соколовым над научным трудом о Наполеоне, пишут «Невские Новости».

Напомним, ранее преподаватель СПбГУ был задержан при попытке утопить отрубленные женские руки. Мужчину доставили в Мариинскую больницу с обморожением, сейчас его допрашивают следователи.

Правоохранители пришли в квартиру Соколова и обнаружили там обезглавленное женское тело, также рядом находилась испачканная в крови пила. СК РФ возбудил в отношении преподавателя уголовное дело по статье «Убийство».

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Источник: Невские Новости
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