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Instagram скроет лайки от пользователей из США

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Instagram скроет лайки от пользователей из США

Вашингтон, 9 ноября. Социальная сеть Instagram начнет тестировать функцию, скрывающую количество лайков, на следующей неделе. Как сообщил генеральный директор соцсети Адам Моссери, в первую очередь нововведение коснется жителей США, передает Wired.

Изменения будут внедряться постепенно. Сначала Instagram скроет лайки для ограниченного числа аккаунтов. Пользователи соцсети смогут видеть, сколько отметок «мне нравится» набрали их публикации, но не получат доступ к подобной информации на других страницах. Моссери считает, что нововведение позволит снизить уровень конкуренции среди пользователей Instagram и уменьшить «социальное сравнение», пишут «Известия».

Испытывать функцию сокрытия лайков Instagram начал еще в июле текущего года. Тогда нововведение протестировали в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии, сообщает телеканал «360». Ранее подобные эксперименты проводили Facebook, которой и принадлежит Instagram, YouTube и Twitter.

Ранее представитель Facebook Стефани Отуэй рассказала о новой функции Instagram, которая позволяет пользователям соцсети помечать недостоверные публикации. Достоверность данных будут проверять партнеры Facebook из СМИ и исследовательских организаций.

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Источник: Wired
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