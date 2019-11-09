Орешкин заверил, что внедрение искусственного интеллекта увеличит количество рабочих мест

Москва, 9 ноября. Развитие искусственного интеллекта является благом для России, которое позволит увеличить количество рабочих мест, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

«Особенно для России, с нашей демографией, искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит», — сказал российский министр.

Глава Минэкономразвития отметил, что в ближайшие пять лет эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет значителен, поскольку в России еще нужно подготовить отрасли для массового внедрения.

В то же время Орешкин отметил, что в настоящее время трудно найти людей на рабочие места, которые появились благодаря искусственному интеллекту. В связи с этим государство должно сделать так, чтобы «люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам», пояснил министр.

Орешкин считает, что как только внедрение искусственного интеллекта даст заметный эффект на макроуровне, можно будет говорить о другом качестве жизни в стране.