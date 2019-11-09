ВСУ запросили трое суток на процесс разведения в Петровском

Донецк, 9 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) запросили трое суток на процесс разведения сил в Петровском. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Донецкая Народная Республика сможет уложиться в сутки. Переговоры между сторонами были сложнейшими, они продолжались двое суток, рассказал Якубов. За процессом разведения будут следить наблюдатели.

«В течение двух суток проходили сложные переговоры сторон. При взаимодействии специальной мониторинговой миссия (СММ) ОБСЕ было достигнуто решение и определена конкретная дата начала практических решений по отводу подразделений из района разведения сил вблизи населенного пункта Петровское <...>. На отвод подразделений, согласно плану-графику, отводится трое суток», — заявил Руслан Якубов.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова поприветствовала решение Киева приступить к разведению и подчеркнула, что реализация украинской стороной практических действий по выполнению договоренностей на пилотном участке разведения сил и средств в Петровском послужит деэскалации конфликта в Донбассе.

«Если Киев сможет полностью осуществить процесс устранения нарушений, это станет положительным шагом по деэскалации конфликта», — сказала Никонорова.

Один из представителей офиса организации в Донецке отметил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приветствовала начало разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

«Мы будем и дальше следить здесь за ситуацией с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников», — заметил он.

Напомним, корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что представители ДНР и ВСУ запустили зеленые ракеты, сигнализирующие о начале отвода сил в населенном пункте Петровское у линии соприкосновения в Донбассе. Со стороны Киева сигнальную ракету запустили в 13.15, представители ДНР подали сигнал в 13.20 по московскому времени.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве. Украина ввела на территорию объявивших о своей независимости ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были принятые минские договоренности, однако со стороны Киева пункты соглашения регулярно нарушаются.