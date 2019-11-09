Подозреваемый в жестоком убийстве историк СПбГУ выиграл суд против Евгения Понасенкова

Санкт-Петербург, 9 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве девушки, выиграл суд против московского историка Евгения Понасенкова в марте 2019 года. Разбирательства по делу длились больше года.

Как передает издание «Невские новости», суд обязал Понасенкова выплатить 170 тысяч рублей и удалить из Сети порочащую Соколова информацию. Конфликт между историками, по данным издания, произошел в 2017 году. Евгений Понасенков обвинил преподавателя СПбГУ в плагиате. Кроме того, он нелестно отзывался о Соколове в Сети, обозвав того лжецом и вором.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, который пытался утопить пакет с отрубленными руками в реке Мойке. Позднее в квартире задержанного нашли обезглавленное тело девушки. Предполагаемым убийцей оказался 63-летний преподаватель Олег Соколов. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Следователи допрашивают его прямо в больнице.

Напомним, Олег Соколов — не первый преподаватель петербургского вуза, оказавшийся в центре скандала. Ранее выпускница РГПУ имени Герцена написала письмо в редакцию Nation News, в котором рассказала, что депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, который также занимается преподавательской деятельностью, домогался ее и ее сокурсниц несколько лет назад. Девушка подчеркнула, что «яблочник» пытался совратить студенток, которым едва исполнилось 18 лет.