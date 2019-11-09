Корреспондент ФАН сообщает подробности разведения сил и средств в Петровском

В районе села Петровское Донецкой Народной Республики начато разведение сил и средств между Народной милицией ДНР и подразделениями Вооруженных сил Украины, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей, которая находится в группе представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Назначенное время разведения — 13.00 по московскому времени — было соблюдено, к этому моменту в Петровском уже были представители СЦКК, ОБСЕ, а также многочисленные журналисты.

Ровно в 13.00 представители ДНР в присутствии наблюдателей ОБСЕ запустили традиционную белую сигнальную ракету — знак, показывающий готовность к началу разведения сил и средств. Затем примерно через десять минут такую же ракету запустили с украинской стороны, рассказала корреспондент ФАН.

«Это означало, что рамочное соглашение начало действовать и стороны подтвердили намерение начать разведение сил и средств. Затем представители Народной милиции ДНР выпустили зеленую ракету, такая же ракета была выпущена с украинской стороны. Это был знак начала разведения сил и средств», — отметила корреспондент.

Процесс обошелся без провокаций, рассказала она.

«Присутствовавшие отметили, что все прошло буквально образцово. Украинская сторона потребовала не менее трех дней для отвода своих вооружений, Народная милиция ДНР готова отвести силы и средства в течение одного дня», — отметила корреспондент ФАН.

Напомним, ранее Киев дважды срывал процесс разведения вооружений и живой силы в районе села Петровское.

Гражданская война на Украине идет с апреля 2014 года, жертвами конфликта стало до 30 тысяч человек. ООН оценивает потери только гражданского населения в более чем десять тысяч погибших.