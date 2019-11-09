Следователи допрашивают преподавателя СПбГУ, пытавшегося утопить отрубленные руки

Санкт-Петербург, 9 ноября. Сотрудники Следственного комитета допрашивают доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, которого задержали при попытке утопить в реке отрубленные женские руки. Преподаватель находится в Мариинской больнице с обморожением.

Напомним, ранее петербургские правоохранители задержали Соколова, когда он прыгнул в реку, пытаясь утопить пакет с отрубленными руками. Также в мешке находился пистолет.

Полицейские направились в квартиру доцента и обнаружили там обезглавленное тело девушки, а также испачканную в крови пилу, пишут «Невские Новости». Личность жертвы пока не установлена. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, что ранее студенты обвиняли задержанного доцента СПбГУ в агрессивном поведении. Недавно жалобы поступили и на преподавателя Российского государственного педагогического университета имени Герцена Бориса Вишневского, который также является депутатом петербургского Законодательно собрания. Выпускница вуза рассказала Nation News, что Вишневский домогался ее и других юных студенток.