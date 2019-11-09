Обезглавленное тело нашли в квартире доцента СПбГУ, пойманного с женскими руками на Мойке

Санкт-Петербург, 9 ноября. Правоохранительные органы нашли обезглавленное тело и пилу в квартире задержанного на набережной Мойки преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который пытался избавиться от пакета с отрубленными женскими руками и пистолетом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«В квартире нашли тело и голову девушки, пилу», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее в субботу стало известно о задержании доцента и кандидата исторических наук Олега Соколова. Мужчина бросил пакет с отрубленными руками в Неву, однако мешок не утонул, и педагог прыгнул в реку.

Правоохранители направилась в квартиру Соколова, а самого преподавателя госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением.

В отношении Соколова возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают преподавателя СПбГУ прямо в больнице.

Ранее стало известно, что выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена рассказала редакции Nation News, что петербургский депутат Борис Вишневский домогался ее, когда он преподавал у нее в вузе. Девушка уточнила, что жертвами домогательств были и другие ее сокурсницы.