Лавров назвал возвращение Дамаска в ЛАГ неотъемлемой частью сирийского урегулирования

Москва, 9 ноября. Вопрос восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) назрел давно и является неотъемлемой частью урегулирования в САР. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Неотъемлемой частью окончательного урегулирования сирийского кризиса призвано стать возвращение Сирии в «арабскую семью», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью армянскому информагентству Mediamax.

Лавров уточнил, что речь идет о восстановлении членства Дамаска в ЛАГ. По его словам, этот вопрос уже давно назрел.

Напомним, членство Сирии в Лиге арабских государств было заморожено осенью 2011 года, когда в САР начался вооруженный конфликт. Ряд арабских стран отозвал своих послов из Дамаска. При этом Сирия стояла у истоков создания ЛАГ в 1945 году.

В сентябре 2019 года Лига арабских государств поприветствовала окончательное формирование состава конституционного комитета Сирии и выразила надежду, что работа органа откроет новую страницу в истории страны.