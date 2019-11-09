Отец погибшего актера из сериала «Физрук» спел на «Голосе» в память о сыне

Москва, 9 ноября. Отец погибшего актера из сериала «Физрук» Дмитрий Клинаев принял участие в восьмом сезоне песенного шоу «Голос» в память о сыне.

Музыкант во время слепых прослушиваний исполнил композицию под названием «Колыбельная», написанную Оскаром Фельцманом на стихи Расула Гамзатова. Жюри было тронуто выступлением Дмитрия Клинаева. Кресло развернул лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, отметив, что его команде «не хватает серьезности, из которой можно будет сделать невероятный постмодерн».

Полину Гагарину растрогала песня в исполнении Дмитрия Клинаева. Она не смогла сдержать слез и покинула студию «Голоса».

«Я знаю, с кем говорю. Я очень надеюсь, что этот проект вас вытащит, кардинально переключит. Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала в слезах Гагарина.

18-летний актер Егор Клинаев погиб во время массового ДТП на МКАД в сентябре 2017 года. Он хотел помочь пострадавшим. Проезжавший мимо водитель иномарки не заметил молодого человека и сбил его. Егор скончался.

Напомним, ранее продюсер Константин Меладзе заявил, что у него «аллергия» на песню, которую исполнил один из участников телешоу «Голос». 30-летний певец из Твери Ринат Альбиков во время слепых прослушиваний исполнил песню «Вернись в Сорренто» на итальянском языке. Хит был написан в 1902 году Эрнесто де Куртисом и Джамбаттистой де Куртисо.