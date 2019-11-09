Сирия, 9 ноября. Курдские боевики заявили о захвате деревни Даудия на севере Хасаки. Неизвестные напали на КПП союзников САА в северной части Даръа. ВКС РФ обеспечивают прикрытие САА на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо и его окрестностях; подверглись нападению неизвестных в северной части Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС САР в Туркоманских горах в Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о захвате деревни Даудия на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: противостоят курдским боевикам вблизи сирийско-турецкой границы.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции не утихают столкновения между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Baladi-News, прикрытие частям Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВВС Сирии. Военные самолеты авиации САР наносят точечные удары по расположениям боевиков в Туркоманских горах. В частности атаке подверглись опорные пункты исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» на окраинах ключевого города Кабана. Сведений о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ в административном центре провинции и его окрестностях. Саперы САА были задействованы в районе ар-Рамуса, а также в близлежащих поселениях ас-Сафира и ар-Рамла в период с 08.00 до 14.00. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил в декабре 2016 года, тогда как борьба за ар-Рамлу продолжалась до конца ноября 2017-го. Ранее данные территории находились в оккупации террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** и союзных ей бандгрупп. Перед тем как отступить, джихадисты установили множество мин и СВУ.

Между тем в западной части региона все еще продолжаются стычки между САА и боевиками. Поддержку армии Башара Асада с воздуха оказывают ВКС РФ, которые осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов «ан-Нусры» недалеко от населенного пункта аль-Бавабия, передает Twitter-канал (Step_Agency). Напомним, столкновения на данном направлении интенсифицировались накануне, после того как радикалы «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетные удары по жилым кварталам Алеппо.

Провинция Даръа

Вылазка неизвестных произошла в северной части провинции Даръа. Как передает на свей странице в сети Twitter военный источник (GABchaag10), группа вооруженных людей обстреляла здание полицейского участка в городе ас-Санамейн. Кроме того, на окраине населенного пункта также произошло нападение на контрольно-пропускной пункт «Соук», в результате которого пострадали несколько бойцов проправительственных ополченческих отрядов. О последствиях атаки на опорный пункт полиции пока ничего неизвестно. Напомним, территория региона была полностью зачищена от террористов в ходе операции «Базальт», проводившейся в июне — июле 2018 года. Однако ряду боевикам удалось сохранить присутствие в провинции благодаря финансированию Соединенных Штатов. Как известно, многие военные эксперты полагают, что антиправительственные группировки, базирующиеся на оккупированной США территории в районе «ат-Танфа», оказывают поддержку разрозненным отрядам вооруженной оппозиции, ведущим борьбу против САА.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба не утихают вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандформирований. Противоборствующие стороны обмениваются ударами неподалеку от границы с соседней провинцией Хама. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), на стороне правительственных войск действуют российские ВКС, воздушной атаке которых подверглись расположения радикалов поблизости от населенного пункта Шейх Мустафа.

Провинция Хасака

Несмотря на угрозу возобновления наступления на севере Сирии, озвученную накануне президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, курдские бандгруппы продолжают провоцировать столкновения в зоне безопасности. Так, по информации Twitter-канала (RojavaNetwork), Отряды народной самообороны (YPG) захватили деревню Даудия, которая находится в непосредственной близости от турецкой границы. Дабы приостановить нападки со стороны курдских боевиков, протурецкие силы были вынуждены открыть огонь по их военным объектам в окрестностях поселений Ариша и Кассимия. В то же время поступают сообщения об ожесточенных стычках недалеко от населенных пунктов Мулла Салман, аль-Махмудия, Хирбет Кабра и Тель-Тамр. Информация о потерях сторон в живой силе или технике пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.