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Новости Сирии

Сирия новости 9 ноября 16.30: курдские боевики продолжают наступать в зоне безопасности, ВКС РФ прикрывают САА в «Большом Идлибе»

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Курдские боевики

Сирия, 9 ноября. Курдские боевики заявили о захвате деревни Даудия на севере Хасаки. Неизвестные напали на КПП союзников САА в северной части Даръа. ВКС РФ обеспечивают прикрытие САА на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо и его окрестностях; подверглись нападению неизвестных в северной части Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС САР в Туркоманских горах в Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о захвате деревни Даудия на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: противостоят курдским боевикам вблизи сирийско-турецкой границы.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На северо-востоке провинции не утихают столкновения между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает новостной портал Baladi-News, прикрытие частям Сирийской арабской армии (САА) оказывают ВВС Сирии. Военные самолеты авиации САР наносят точечные удары по расположениям боевиков в Туркоманских горах. В частности атаке подверглись опорные пункты исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» на окраинах ключевого города Кабана. Сведений о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ в административном центре провинции и его окрестностях. Саперы САА были задействованы в районе ар-Рамуса, а также в близлежащих поселениях ас-Сафира и ар-Рамла в период с 08.00 до 14.00. Напомним, город Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил в декабре 2016 года, тогда как борьба за ар-Рамлу продолжалась до конца ноября 2017-го. Ранее данные территории находились в оккупации террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** и союзных ей бандгрупп. Перед тем как отступить, джихадисты установили множество мин и СВУ.

Между тем в западной части региона все еще продолжаются стычки между САА и боевиками. Поддержку армии Башара Асада с воздуха оказывают ВКС РФ, которые осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов «ан-Нусры» недалеко от населенного пункта аль-Бавабия, передает Twitter-канал (Step_Agency). Напомним, столкновения на данном направлении интенсифицировались накануне, после того как радикалы «Тахрир аш-Шам» нанесли ракетные удары по жилым кварталам Алеппо.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Вылазка неизвестных произошла в северной части провинции Даръа. Как передает на свей странице в сети Twitter военный источник (GABchaag10), группа вооруженных людей обстреляла здание полицейского участка в городе ас-Санамейн. Кроме того, на окраине населенного пункта также произошло нападение на контрольно-пропускной пункт «Соук», в результате которого пострадали несколько бойцов проправительственных ополченческих отрядов. О последствиях атаки на опорный пункт полиции пока ничего неизвестно. Напомним, территория региона была полностью зачищена от террористов в ходе операции «Базальт», проводившейся в июне — июле 2018 года. Однако ряду боевикам удалось сохранить присутствие в провинции благодаря финансированию Соединенных Штатов. Как известно, многие военные эксперты полагают, что антиправительственные группировки, базирующиеся на оккупированной США территории в районе «ат-Танфа», оказывают поддержку разрозненным отрядам вооруженной оппозиции, ведущим борьбу против САА.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В южных районах Идлиба не утихают вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандформирований. Противоборствующие стороны обмениваются ударами неподалеку от границы с соседней провинцией Хама. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), на стороне правительственных войск действуют российские ВКС, воздушной атаке которых подверглись расположения радикалов поблизости от населенного пункта Шейх Мустафа.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Несмотря на угрозу возобновления наступления на севере Сирии, озвученную накануне президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, курдские бандгруппы продолжают провоцировать столкновения в зоне безопасности. Так, по информации Twitter-канала (RojavaNetwork), Отряды народной самообороны (YPG) захватили деревню Даудия, которая находится в непосредственной близости от турецкой границы. Дабы приостановить нападки со стороны курдских боевиков, протурецкие силы были вынуждены открыть огонь по их военным объектам в окрестностях поселений Ариша и Кассимия. В то же время поступают сообщения об ожесточенных стычках недалеко от населенных пунктов Мулла Салман, аль-Махмудия, Хирбет Кабра и Тель-Тамр. Информация о потерях сторон в живой силе или технике пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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