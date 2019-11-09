Хоккеисты «СКА-Стрельна» подарили Беглову майку клуба

Санкт-Петербург, 9 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил крытый каток «Ледовой арены» спортивной школы «Манеж» в поселке Стрельна. Визит состоялся в рамках рабочей поездки главы города в Петродворцовый район.

Александр Беглов понаблюдал за тренировкой юных хоккеистов на ледовой арене. Глава города оценил не только качество трибун и льда нового спортивного объекта, но и результаты преподавания тренеров спортшколы. Хоккеисты «СКА-Стрельна» подарили Беглову футболку клуба. Губернатор, в свою очередь, оставил автограф на шайбе, передают «Невские новости».

Отмечается, что на катке «Манежа» проходят тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. В спортшколе занимаются 227 человек в возрасте от 6 до 13 лет.

Ранее Александр Беглов распорядился вручить премии городского правительства лучшим спортсменам и тренерам города. Обладателями премий стали 727 человек. На выплату вознаграждений направили 12 миллионов рублей.