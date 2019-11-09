Убивший девушку преподаватель СПбГУ попался при попытке утопить отрубленные руки

Санкт-Петербург, 9 ноября. Петербургские правоохранители задержали мужчину, который пытался утопить пакет с отрубленными руками в реке Мойке. Позднее в квартире задержанного нашли обезглавленное тело девушки.

Предполагаемым убийцей оказался 63-летний преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов. Мужчина бросил пакет с отрубленными руками в воду, однако мешок не утонул. Тогда преподаватель прыгнул в реку. Когда мужчину достали из воды, оказалось, что в пакете вместе с руками лежит пистолет.

После этого правоохранители направились в квартиру Соколова, который проживал недалеко от места задержания. Самого преподавателя госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением.

Дома у задержанного полицейские обнаружили тело молодой женщины, при этом голова была отделена от туловища, пишут «Невские Новости». Также в квартире находилась пила, с помощью которой, по всей видимости, злоумышленник попытался расчленить тело. Личность убитой пока не установлена.

В отношении Соколова возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи допрашивают задержанного прямо в больнице.

Отметим, что ранее студенты неоднократно жаловались на неадекватное поведение Соколова. Так, в начале марта 2018 года доцент потребовал вывести из аудитории студента, задавшего преподавателю неудобный вопрос во время открытой лекции, после чего несколько человек подбежали к юноше, несколько раз ударили его и вытащили в коридор. Сам Соколов при этом выкрикивал оскорбления в адрес молодого человека.

Кроме того, несколько лет назад студентка заявила, что живший тогда в Москве Соколов избил ее на съемной квартире. По словам девушки, дело не получило развития из-за связей доцента.

Напомним, Соколов — не первый преподаватель петербургского вуза, на которого жалуются студенты. Так, ранее выпускница Российского государственного педагогического университета имени Герцена написала письмо в редакцию Nation News, в котором рассказала, что она и ее однокурсницы стали объектами сексуального домогательства со стороны депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского, ведущего преподавательскую деятельность. Девушка подчеркнула, что «яблочник» пытался совратить студенток, которым едва исполнилось 18 лет.