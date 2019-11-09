Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Более тысячи беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

30
0 Оставить комментарий

Более тысячи беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 9 ноября. Свыше тысячи беженцев из Сирии вернулись домой с территорий иностранных государств за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.                                                                                                                                                

Почти полторы тысячи сирийских беженцев вернулись в САР за минувшие сутки. Так, через из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» домой попали 164 человека, среди которых 49 женщин и 84 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись в Сирию 884 человека, а именно 265 женщин и 451 ребенок. 

Напомним, ранее Россия сообщила о 30 случаях стрельбы на территории Сирии за сутки, а Турция зафиксировала 24 случая нарушения перемирия на территории республики. 

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре в Сочи заявил, что необходимо и дальше оказывать помощь в возвращении сирийских беженцев на родину.                                  

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров