Более тысячи беженцев из Иордании и Ливана вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 9 ноября. Свыше тысячи беженцев из Сирии вернулись домой с территорий иностранных государств за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Почти полторы тысячи сирийских беженцев вернулись в САР за минувшие сутки. Так, через из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» домой попали 164 человека, среди которых 49 женщин и 84 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись в Сирию 884 человека, а именно 265 женщин и 451 ребенок.

Напомним, ранее Россия сообщила о 30 случаях стрельбы на территории Сирии за сутки, а Турция зафиксировала 24 случая нарушения перемирия на территории республики.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре в Сочи заявил, что необходимо и дальше оказывать помощь в возвращении сирийских беженцев на родину.