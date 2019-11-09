Турция и США обсудили договоренности по курдским боевикам в Сирии

Анкара, 9 ноября. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и замминистра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу обсудили выполнение турецко-американского соглашения по Сирии, которое было подписано 17 октября и касалось вывода бандформирований курдов из «буферной зоны» на границе Турции и САР. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

В Минобороны Турции сообщили о встрече делегаций Анкары и Вашингтона. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, касающиеся соглашения, подписанного 17 октября между Турцией и США.

«По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Напомним, с 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий являлось уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, сотрудничая с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. При этом террористы из курдских отрядов подвергали насилию местное население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов для вывода курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и САР. Позднее Эрдоган заявил, что Вашингтон не в полной мере выполнил свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, и Анкара не готова идти на компромиссы.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно одному из пунктов документа, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы Сирии и Турции на 30 километров. Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории». В соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.