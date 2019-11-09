Трамп рассказал о самой большой лжи в истории США

Вашингтон, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что самой большой ложью в истории США являются заявления о его связях с Россией и «российском вмешательстве», якобы имевшем место во время президентских выборов 2016 года.

«Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию, — заявил американский лидер. — Сначала выдумали эту историю с Россией, [потом] был доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам».

Бывший госсекретарь США и соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон назвала конгрессмена Тулси Габбард и экс-кандидата Джилл Стайн «российскими агентами», однако президент США подчеркнул, что не знаком ни с одним из них.

Напомним, расследование о «российском вмешательстве» длилось в США почти два года. Россия неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к результатам президентских выборов США. Связи с Россией отрицал и сам Трамп.

Расследование, которое завершилось полным провалом из-за отсутствия доказательств российского «вмешательства» вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Оно обошлось бюджету США в 30 миллионов долларов. Мюллер признал, что так и не нашел никаких следов влияния Москвы на ход голосования и с позором покинул свой пост.