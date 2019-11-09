Берлин, 9 ноября. Последний советский лидер Михаил Горбачев признался, что не сожалеет о перестройке. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», — подчеркнул последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.

По словам Горбачева, существенной частью перестройки стало «новое внешнеполитическое мышление», охватившее универсальные ценности, свободу выбора и ядерное разоружение.

«Было невозможно жить так, как прежде. <...> Когда мы начинали с перестройкой, мы знали, что идем на риск, но все руководство государства было едино во мнении, что были необходимы изменения», — отметил бывший глава Советского Союза.

Горбачев уверен, что за развал СССР и конец перестройки несут ответственность те, кто устроил путч в августе 1991 года, пишет Deita.ru. По словам последнего советского лидера, после путча эти люди использовали ослабленную позицию Горбачева.

Также советский политик подчеркнул, что правительство CCCР встало на путь реформ в 1980-х годах. При этом последний Генсек ЦК КПСС признал, что власти совершили несколько ошибок и промахов. По мнению Горбачева, наша страна не вернется к тоталитарной системе.

Помимо этого, бывший советский лидер заявил, что считает объединение Германии одной из самых важных своих заслуг, сообщают «Известия». Горбачев очень ценит день, когда произошло это событие.

Ранее Горбачев рассказал о шаге, который поможет сблизить Россию и Европу. По его словам, необходимо начать с вопросов ядерного разоружения.