Пушков нашел общее между Порошенко и Зеленским, присвоившим достижения человечества

Москва, 9 ноября. Слова украинского президента Владимира Зеленского об изобретении украинцами ракетного двигателя рассмешили российского сенатора Алексея Пушкова.

Ранее глава украинского государства заявил, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. Зеленский также добавил в список достижений украинцев компакт-диск, прообраз рентгена, а также сервисы PayPal и WhatsApp.

Пушков, комментируя слова Зеленского об «успехах» украинского народа, заявил, что действующий лидер Украины подражает предыдущему президенту Петру Порошенко, который неоднократно приписывал заслуги других украинцам.

«Зеленский копирует Порошенко: по его словам, мир обязан изобретением ракетного двигателя, спутника Земли, рентгена и пр. именно украинцам», — написал в Twitter Пушков.

Член Совета Федерации также усомнился, что изобретения украинцев смогли бы иметь успех без Советского Союза.

«Осмелюсь предположить: если бы не СССР, украинский спутник долетел бы разве что до хутора близь Диканьки. Апофеоз провинциального мышления», — добавил Пушков.

Украинские политики частенько приписывают заслуги других народов себе. Например, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации».