Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»

Москва, 9 ноября. Российская певица Полина Гагарина покинула студию песенного конкурса «Голос» со слезами на глазах.

Это произошло во время выступления Дмитрия Клинаева на очередном этапе прослушиваний. Пятый выпуск восьмого сезона «Голоса» запомнился исполнением песни группы ВИА «Цветы» под названием «Только шесть часов».

Дмитрий Клинаев решил принять участие в телевизионном песенном конкурсе в память о своем сыне Егоре, который получил широкую популярность после роли в сериале «Физрук». Два года назад молодой человек погиб, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП на МКАД.

Выступление Клинаева растрогало членов жюри, которые поддержали потерявшего сына отца теплыми словами. Расчувствовавшаяся Полина Гагарина не смогла сдержать слез и покинула студию. Видеозапись фрагмента выпуска опубликовал Первый канал.

Ранее вокалист из Оренбургской области Ильдар Абдуллин рассказал, как ему работается с членом жюри проекта «Голос», музыкантом Сергеем Шнуровым. Абдуллин поделился, что они со Шнуровым уже начали работу над композицией. Песня, название которой держат в секрете, будет исполнена на этапе «Поединки». По словам вокалиста, лидер группировки «Ленинград» активно работает со своей группой, дает советы и вносит коррективы.

Напомним, Полина Гагарина попала в эпицентр громкого скандала. Ранее Ольга Кормухина подала в суд на нее, обвинив в нарушении авторских прав. По словам артистки, песня «Кукушка» появилась в ее альбоме в 2012 году, а спустя три года композицию исполнила Гагарина.