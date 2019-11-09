«Украинцами поневоле» назвал Вассерман изобретателей, которыми хвалился Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума, заявил, что такие значимые для всего человечества изобретения, как вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена, почтовый индекс, компакт-диск, технология электрического трамвая и многое другое, были созданы исключительно украинцами. Тема вызвала широкий резонанс, и некоторые даже посчитали, что глава Украины заврался. Так это или нет, Федеральное агентство новостей узнало у интеллектуала, публициста и политолога Анатолия Вассермана.

«Насколько я могу судить, Украина так же богата талантами, как и остальная часть России, — заявил он. — И действительно, количество изобретений на душу населения там довольно велико. Так что в некотором роде Зеленский прав. Другое дело, что авторы большинства обозначенных им изобретений сильно бы удивились, узнав, что их считают «украинцами».

Публицист привел в пример знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского. Он принадлежал к семейству, глава которого был членом «Союза русского народа», а к рассуждению об Украине как о чем-то отдельном от России сам Сикорский относился, по словам Вассермана, «с отвращением».

«Вернадский (русский и советский ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. — Прим. ФАН), — продолжил он, — хоть и стал первым президентом украинской Академии наук, основанной в 1919 году, но, как известно из его речей и опубликованных после смерти писем, относился к идее «независимой Украины» также скептически».

Еще одним примером «украинцев поневоле» Вассерман назвал конструкторское бюро Антонова, которое «отпочковалось» от располагавшегося в Новосибирске конструкторского бюро Яковлева и впоследствии было переведено в Киев, став, таким образом, «украинским».

«Все эти изобретатели сильно бы удивились, узнав, что их считают «украинцами», — засмеялся Вассерман. — Да и сам Зеленский, я думаю, был бы удивлен, живи он в другую эпоху. По советским паспортным правилам — довольно неудачным, надо сказать, — у него в графе «национальность» было бы написано не «украинец», а «еврей».

В целом Украина, по мнению интеллектуала, несмотря на полтора века ее «изготовления», так и не стала самостоятельным государством с самостоятельным народом.

«В конце концов этот эксперимент под названием «Украина» закончится ввиду своей явной неэффективности», — закончил свою мысль Вассерман.

Напомним, это уже не первое высказывание Зеленского, в котором он хвалится украинским «потенциалом» к развитию. На прошедшем до этого в октябре инвестиционном форуме в Мариуполе он сказал, что Украина в настоящее время как компания Apple, которая «начинает свой путь в гараже».