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Экс-мэра Истры объявили в федеральный розыск

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Экс-мэра Истры объявили в федеральный розыск

Истра, 9 ноября. Задержанного по подозрению в должностных преступлениях бывшего главу города Истра Московской области Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск.

Вихарев скрылся от следствия после задержания. МУ МВД России «Щелковское» распространило ориентировку на его розыск и задержание, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в федеральный розыск объявлен Алексей Деньгин, которого вместе с бывшим главой Истры обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных преступных путем.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Истры Вихарева задержали по подозрению в должностных преступлениях. В его доме и в администрации проходили обыски.

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Источник: ТАСС
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