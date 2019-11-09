Найден тайник с золотом и оружием убийц Сергея Лаврентьева. События дня. ФАН-ТВ

Найден тайник-арсенал убийц Лаврентьева В Кемеровской области продолжается расследование убийства экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Оперативники провели серию обысков и нашли тайник-арсенал вблизи дома одного из преступников: там хранились оружие, боеприпасы, маски, перчатки и другие уголовные атрибуты. Кроме того, в закопанном схроне нашлись несколько золотых изделий. Сейчас в рамках дела назначено свыше 10 судебных экспертиз и опрошено более 100 свидетелей. Роль каждого фигуранта (задержанных, а также пока не установленных лиц) еще предстоит выяснить. Напомним, что бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев был убит у себя дома 31 октября. Это произошло в поселке Верх-Чумыш, когда группа неизвестных прокралась к нему на участок, предположительно, с целью разбоя. 59-летний чиновник дал отпор грабителям, застрелив одного из них, но затем погиб сам. Двое преступников скрылись, но в итоге были задержаны. Им уже предъявлено обвинение.

Власти Боливии заявили о попытке госпереворота Огонь протестов в Латинской Америке довел очередную страну до точки кипения. Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпероворота и призвал народ объединиться в борьбе с этой угрозой. Его слова прозвучали на фоне протестов, которые длятся в республике уже почти три недели. А СМИ даже сообщили, что к активистам примкнули несколько полицейских, хотя подавляющее большинство стражей порядка остались верны власти. Напомним, что бунт начался в конце октября, когда Эво Моралес в четвертый раз победил на выборах президента Боливии. Однако его противники с поражением не смирились и устроили настоящий погром на улицах крупных городов — Санта-Круза, Ла-Паса и других. Впрочем, уходить в отставку Моралес отказался и призвал наиболее радикальных граждан отказаться от насилия.

МИД РФ предупредил об опасности поездок в Ирак Не менее остро обстоят дела и на Ближнем Востоке. МИД России рекомендует нашим согражданам воздержаться от поездок в Ирак из-за высокой террористической активности в этой стране. В том числе речь идет о запрещенной в России группировке «Исламское государство». Кроме того, ситуация в Ираке обостряется на фоне протестов против властей — активисты выступают за улучшение социальных условий. Всеобщим хаосом пользуются и боевики. О том, что радикалы никуда не ушли из Азии, буквально на днях убедились в Таджикистане: там силовики ликвидировали 15 террористов, виновных в гибели двух человек на узбекской границе. Бандиты пришли как раз со стороны Ближнего Востока, так что забывать об их «спящих ячейках» точно не стоит.