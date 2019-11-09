Найден тайник с золотом и оружием убийц Сергея Лаврентьева. События дня. ФАН-ТВ

Найден тайник-арсенал убийц Лаврентьева
В Кемеровской области продолжается расследование убийства экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Оперативники провели серию обысков и нашли тайник-арсенал вблизи дома одного из преступников: там хранились оружие, боеприпасы, маски, перчатки и другие уголовные атрибуты. Кроме того, в закопанном схроне нашлись несколько золотых изделий. Сейчас в рамках дела назначено свыше 10 судебных экспертиз и опрошено более 100 свидетелей. Роль каждого фигуранта (задержанных, а также пока не установленных лиц) еще предстоит выяснить. Напомним, что бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев был убит у себя дома 31 октября. Это произошло в поселке Верх-Чумыш, когда группа неизвестных прокралась к нему на участок, предположительно, с целью разбоя. 59-летний чиновник дал отпор грабителям, застрелив одного из них, но затем погиб сам. Двое преступников скрылись, но в итоге были задержаны. Им уже предъявлено обвинение.
Власти Боливии заявили о попытке госпереворота
Огонь протестов в Латинской Америке довел очередную страну до точки кипения. Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпероворота и призвал народ объединиться в борьбе с этой угрозой. Его слова прозвучали на фоне протестов, которые длятся в республике уже почти три недели. А СМИ даже сообщили, что к активистам примкнули несколько полицейских, хотя подавляющее большинство стражей порядка остались верны власти. Напомним, что бунт начался в конце октября, когда Эво Моралес в четвертый раз победил на выборах президента Боливии. Однако его противники с поражением не смирились и устроили настоящий погром на улицах крупных городов — Санта-Круза, Ла-Паса и других. Впрочем, уходить в отставку Моралес отказался и призвал наиболее радикальных граждан отказаться от насилия.
МИД РФ предупредил об опасности поездок в Ирак
Не менее остро обстоят дела и на Ближнем Востоке. МИД России рекомендует нашим согражданам воздержаться от поездок в Ирак из-за высокой террористической активности в этой стране. В том числе речь идет о запрещенной в России группировке «Исламское государство». Кроме того, ситуация в Ираке обостряется на фоне протестов против властей — активисты выступают за улучшение социальных условий. Всеобщим хаосом пользуются и боевики. О том, что радикалы никуда не ушли из Азии, буквально на днях убедились в Таджикистане: там силовики ликвидировали 15 террористов, виновных в гибели двух человек на узбекской границе. Бандиты пришли как раз со стороны Ближнего Востока, так что забывать об их «спящих ячейках» точно не стоит.
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
А вот госсекретарь США Майк Помпео рассказал о важных американских проектах. Как оказалось, один из них — Украина, вернее, стабильность в Незалежной. Чиновник назвал это целью Соединенных Штатов и напомнил о некой «российской агрессии» в Донбассе. При этом, конечно, не забыл упомянуть об оружейных поставках из Вашингтона в Киев. Этим проектом, призванным якобы навести порядок на Украине, Помпео похвастался в Германии. Сегодня здесь проходят торжества в честь 30-летия падения Берлинской стены. А вот на линии соприкосновения в Донбассе до этого еще далеко: Киев уже несколько раз сорвал разведение сил с ДНР в Петровском. Тем не менее новую попытку стороны предпримут уже сегодня.