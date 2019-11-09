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РФ зафиксировала 30 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

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РФ зафиксировала 30 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 9 ноября. Россия сообщила о 30 случаях стрельбы на территории Сирии за сутки, а Турция зафиксировала 24 случая нарушения перемирия на территории республики. 

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 10, Алеппо — восемь, Латакия — восемь, Хама — четыре», — говорится в сообщении.

Турция зафиксировала 10 случае стрельбы в Алеппо, семь — в Латакии, четыре — в Идлибе и три — в Хаме. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. 

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