ДНР и Украина запустили белые ракеты, подтвердив готовность к разведению

Донецк, 9 ноября. Представители Донецкой Народной республики запустили в Петровском сигнальную ракету, означающую готовность к разведению сил, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Украина также подтвердила готовность отводить войска.

На место прибыли миссия ОБСЕ и глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Белая ракета была запущена представителем ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Сотрудники ОБСЕ связались с украинской стороной, чтобы узнать, запустили ли они свою ракету, поскольку погодные условия не позволяют установить факт запуска визуально.

По словам корреспондента ФАН, Украина подтвердила готовность к разведению сил в районе Петровского.

В связи с тем, что белые ракеты были запущены и ДНР, и Украиной военнослужащие должны покинуть населенный пункт. Они уедут на подготовленных заранее грузовиках, также будут выведены находящиеся в селе вооружения.

Представители ОБСЕ пока комментариев не дают. Якубов также не дает возможный прогноз развития событий.

По согласованию с ОБСЕ 9 ноября было назначено в качестве даты разведения живой силы, техники и вооружений в районе Петровского. При этом ранее Киев дважды срывал разведение сил в районе.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать конфликт пытаются на различных международных площадках.