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Правительство РФ внесло изменения в распределение субсидий многодетным семьям

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Правительство РФ внесло изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Москва, 9 ноября. Российское правительство утвердило изменения в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, сообщается на сайте кабмина.

Согласно поправкам, 17 регионов России получат в общей сложности на 755,4 млн рублей меньше в этом году. Это коснется Карелии, Коми, Крыма и Марий Эл, Забайкальского и Приморского края, Амурской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской, Оренбургской, Орловской, Самарской, Кемеровской областей и Севастополя.

Эти деньги направят на увеличение объемов субсидий в других регионах России. Причем больше всего средств получат Челябинская, Свердловская и Иркутская области, меньше всего — Курская и Владимирская области, Еврейская автономная область.

Ранее «Газета Кемерова» писала, что изменения были внесены в проект в связи с уточнением в течение года численности нуждающихся в поддержке многодетных семей.

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Источник: Официальный сайт правительства РФ
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