День полиции 2019: история и традиции, как отменяли концерт 10 ноября, любимые фильмы

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или День полиции, в 2019 году, как всегда, отмечается 10 ноября — по традиции, доставшейся нам со времен СССР, когда органы правопорядка назывались народная милиция.

История праздника

Нынешняя дата праздника появилась в 1962 году, когда в Советском Союзе был учрежден День советской милиции, который отмечался 10 ноября. Праздник приурочили к первому декрету советской власти, принятому через три дня после Октябрьской революции (25 октября, или 7 ноября по новому стилю). 10 ноября (по новому стилю) было подписано постановление о создании рабочей милиции.

Милицию в советское время несколько раз переподчиняли, ее функции менялись, а после Великой Отечественной войны эту службу окончательно передали в ведение министерства внутренних дел. Поэтому праздник также называют День сотрудника МВД.

Что касается исторических корней, то в Российской империи первые госструктуры по охране общественного порядка учредил еще Петр I, хотя специальные службы такого рода были и раньше. Полноценные органы внутренних дел, соответствующие по своим функциям современной полиции, были официально образованы в 1802 году при императоре Александре I.

Переименование милиции в полицию

Переименование милиции в полицию произошло в России в ходе масштабной реформы в министерстве внутренних дел, проходившей в 2011-2012 годах с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов. Инициатором реформы стал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

10 декабря 2010 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении, а 28 января 2011 года — в заключительном, третьем чтении. Закон поддержали 314 депутатов, 131 высказался против, воздержавшихся не было. Новый закон был подписан Дмитрием Медведевым 7 февраля 2011 года, и с 1 марта 2011 года милиция в России официально прекратила свое существование, уступив место полиции.

Первое время новое название было непривычным и граждане часто путались, как называть сотрудников правопорядка, но постепенно название «полицейский» в России прижилось.

Зачем нужна полиция

В современной России на полицию возложена роль по охране общественного порядка, по предотвращению и раскрытию преступлений, российские полицейские ловят преступников, борются с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, а также отвечают за безопасность дорожного движения. Для выполнения этих и многих других задач в структуре МВД существуют соответствующие подразделения.

Традиции Дня полиции

В советское время День милиции всегда отмечался торжественно, с размахом, в том числе праздничным концертом в Кремле, принять участие в котором считали за честь звезды первой величины. Эта традиция сохраняется и поныне. С 1972 года праздничный концерт 10 ноября обязательно транслируют по телевидению на одном из федеральных каналов. В этом году концерт ко Дню полиции покажет Первый канал, начало в 18.20.

В свой профессиональный праздник сотрудники органов правопорядка выходят на службу в парадной форме, лучшим из них вручают награды в Кремле.

Как однажды отменили концерт 10 ноября

Концерт в честь Дня сотрудников органов правопорядка был отменен только один раз — 10 ноября 1982 года, когда умер тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. О смерти Брежнева, возглавлявшего Советский Союз в течение 18 лет, сообщили только на следующий день, но по отмене концерта в честь Дня милиции искушенные советские граждане догадались, что грядут серьезные перемены.

Любимые фильмы про сотрудников органов правопорядка

На первом месте, согласно опросам, пятисерийный фильм 1979 года Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным.

На втором месте по народной любви — участковый Федор Анискин, фильмы про которого с блистательным Михаилом Жаровым в главной роли выходили с 1968 по 1974 год.

Люди старшего поколения обычно вспоминают один из первых и чрезвычайно популярный в свое время сериал про сотрудников правоохранительных органов — десятисерийный телефильм «Рожденная революцией» (1974–1977 годы, режиссер Григорий Кохан) с Евгением Жариковым и Натальей Гвоздиковой в главных ролях.

Всенародной любовью также пользовался фильм «Ко мне, Мухтар!» (1964 год, режиссер Семен Туманов) с Юрием Никулиным в главной роли.

В 1990-х годах чрезвычайно популярным был долгоиграющий сериал про сотрудников органов правопорядка «Улицы разбитых фонарей», у которого было несколько ответвлений. Этот сериал одно время считался самым продолжительным российским кинопроизведением.