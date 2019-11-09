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День полиции 2019: история и традиции, как отменяли концерт 10 ноября, любимые фильмы

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День полиции 2019: история и традиции, как отменяли концерт 10 ноября, любимые фильмы

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или День полиции, в 2019 году, как всегда, отмечается 10 ноября — по традиции, доставшейся нам со времен СССР, когда органы правопорядка назывались народная милиция.

История праздника

Нынешняя дата праздника появилась в 1962 году, когда в Советском Союзе был учрежден День советской милиции, который отмечался 10 ноября

Нынешняя дата праздника появилась в 1962 году, когда в Советском Союзе был учрежден День советской милиции, который отмечался 10 ноября. Праздник приурочили к первому декрету советской власти, принятому через три дня после Октябрьской революции (25 октября, или 7 ноября по новому стилю). 10 ноября (по новому стилю) было подписано постановление о создании рабочей милиции.

Милицию в советское время несколько раз переподчиняли, ее функции менялись, а после Великой Отечественной войны эту службу окончательно передали в ведение министерства внутренних дел. Поэтому праздник также называют День сотрудника МВД.

Что касается исторических корней, то в Российской империи первые госструктуры по охране общественного порядка учредил еще Петр I, хотя специальные службы такого рода были и раньше. Полноценные органы внутренних дел, соответствующие по своим функциям современной полиции, были официально образованы в 1802 году при императоре Александре I.

Переименование милиции в полицию

Переименование милиции в полицию произошло в России в ходе масштабной реформы в министерстве внутренних дел

Переименование милиции в полицию произошло в России в ходе масштабной реформы в министерстве внутренних дел, проходившей в 2011-2012 годах с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов. Инициатором реформы стал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

10 декабря 2010 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении, а 28 января 2011 года — в заключительном, третьем чтении. Закон поддержали 314 депутатов, 131 высказался против, воздержавшихся не было. Новый закон был подписан Дмитрием Медведевым 7 февраля 2011 года, и с 1 марта 2011 года милиция в России официально прекратила свое существование, уступив место полиции.

Первое время новое название было непривычным и граждане часто путались, как называть сотрудников правопорядка, но постепенно название «полицейский» в России прижилось.

Зачем нужна полиция

В современной России на полицию возложена роль по охране общественного порядка, а также другие важные функции

В современной России на полицию возложена роль по охране общественного порядка, по предотвращению и раскрытию преступлений, российские полицейские ловят преступников, борются с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, а также отвечают за безопасность дорожного движения. Для выполнения этих и многих других задач в структуре МВД существуют соответствующие подразделения.

Традиции Дня полиции

В этом году концерт к Дню полиции покажет Первый канал, начало — 18.20

В советское время День милиции всегда отмечался торжественно, с размахом, в том числе праздничным концертом в Кремле, принять участие в котором считали за честь звезды первой величины. Эта традиция сохраняется и поныне. С 1972 года праздничный концерт 10 ноября обязательно транслируют по телевидению на одном из федеральных каналов. В этом году концерт ко Дню полиции покажет Первый канал, начало в 18.20.

В свой профессиональный праздник сотрудники органов правопорядка выходят на службу в парадной форме, лучшим из них вручают награды в Кремле.

Как однажды отменили концерт 10 ноября

Концерт в честь Дня сотрудников органов правопорядка был отменен только один раз — 10 ноября 1982 года, когда умер тогдашний глава СССР Леонид Брежнев. О смерти Брежнева, возглавлявшего Советский Союз в течение 18 лет, сообщили только на следующий день, но по отмене концерта в честь Дня милиции искушенные советские граждане догадались, что грядут серьезные перемены.

Любимые фильмы про сотрудников органов правопорядка

Среди фильмов о сотрудниках МВД на первом месте по народной любви «Место встречи изменить нельзя»

На первом месте, согласно опросам, пятисерийный фильм 1979 года Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным.

На втором месте по народной любви — участковый Федор Анискин, фильмы про которого с блистательным Михаилом Жаровым в главной роли выходили с 1968 по 1974 год.

Люди старшего поколения обычно вспоминают один из первых и чрезвычайно популярный в свое время сериал про сотрудников правоохранительных органов — десятисерийный телефильм «Рожденная революцией» (1974–1977 годы, режиссер Григорий Кохан) с Евгением Жариковым и Натальей Гвоздиковой в главных ролях.

Всенародной любовью также пользовался фильм «Ко мне, Мухтар!» (1964 год, режиссер Семен Туманов) с Юрием Никулиным в главной роли.

В 1990-х годах чрезвычайно популярным был долгоиграющий сериал про сотрудников органов правопорядка «Улицы разбитых фонарей», у которого было несколько ответвлений. Этот сериал одно время считался самым продолжительным российским кинопроизведением.

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