Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Стали известны подробности пожара, в котором погиб глава района Смоленской области

55
0 Оставить комментарий

Стали известны подробности пожара, в котором погиб глава района Смоленской области

Смоленск, 9 ноября. Глава администрации Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, который погиб во время тушения пожара, помогал справиться с возгоранием до приезда сотрудников МЧС.

В поселке Холм-Жирковский в 21.00 произошел пожар в доме на улице Школьной. Глава администрации, который проживал на соседней улице, отправился соседям на помощь и до приезда пожарных пытался помочь потушить возгорание.

По данным регионального ведомства, в какой-то момент Олег Макаров почувствовал себя плохо, его доставили в Холм-Жирковскую районную больницу. В медучреждении врачи констатировали смерть мужчины.

Напомним, ранее губернатор региона Алексей Островский на своей официальной странице в Twitter написал, что глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся частный дом. 

infox - new
Источник: Smolensk-i.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров