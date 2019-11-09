Стали известны подробности пожара, в котором погиб глава района Смоленской области

Смоленск, 9 ноября. Глава администрации Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, который погиб во время тушения пожара, помогал справиться с возгоранием до приезда сотрудников МЧС.

В поселке Холм-Жирковский в 21.00 произошел пожар в доме на улице Школьной. Глава администрации, который проживал на соседней улице, отправился соседям на помощь и до приезда пожарных пытался помочь потушить возгорание.

По данным регионального ведомства, в какой-то момент Олег Макаров почувствовал себя плохо, его доставили в Холм-Жирковскую районную больницу. В медучреждении врачи констатировали смерть мужчины.

Напомним, ранее губернатор региона Алексей Островский на своей официальной странице в Twitter написал, что глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся частный дом.