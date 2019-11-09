Сразу шесть российских кинофильмов вошли в число претендентов на «Золотой глобус»

Москва, 9 ноября. Сразу шесть российских кинофильмов впервые одновременно претендуют на американскую премию «Золотой глобус». Об этом сообщила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

«Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», — рассказала она.

В список попали кинокартины «Дылда» режиссера Кантемира Балагова (драма также вошла в число претендентов на «Оскар») , «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, ставший главным призером фестиваля Кинотавр 2019 года, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, а также «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

Всего в лонг-лист номинантов на «Золотой глобус» в этом году вошли 93 фильма на иностранном языке из 65 стран. В шорт-лист категории обычно попадают не более четырех–пяти кинокартин. Итоговый список будет объявлен 9 декабря текущего года, а сама церемония награждения состоится 5 января 2020 года в отеле «Беверли-Хилтон», пишут «Известия».

Американская премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Награда вручается ежегодно по итогам голосования 93 журналистов, аккредитованных в Голливуде. В 2014 году «Золотой глобус» получил фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан».