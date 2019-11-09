Журналисты показали могилу Крылатова спустя полгода после смерти

Москва, 9 ноября. На могилу легендарного композитора Евгения Крылова никто не пришел спустя полгода после смерти маэстро, пишет пресса.

Корреспондент издания Nation News и продюсер Андрей Загорский, который занимается созданием фильма о покойной певице Юлии Началовой, посетили могилу композитора на Митинском кладбище, чтобы почтить память легендарного пианиста. Как оказалось, никто, кроме журналиста и продюсера, так и не пришел на могилу музыканта.

«На протяжении нескольких часов корреспондент Nation News и продюсер Андрей Загорский ждали, что ценители музыки Евгения Крылатова придут почтить его память, однако на могиле маэстро так никто и не появился, как, впрочем и в течение полугода после его смерти», — пишет издание.

Загорский рассказал, что он познакомился с композитором через режиссера фильма «Не покидай» Леонида Нечаева. Продюсер хотел создать мюзикл по этому фильму и обратился к музыканту с предложением присоединиться к команде. По его словам, последние полтора года они работали над мюзиклом.

Внезапная смерть Крылатова остановила работу по созданию мюзикла. Однако Загорский уверил, что работа будет продолжено, теперь уже в память о Крылатове.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов скончался от двусторонней пневмонии 8 мая. Ему было 85 лет.

В июне Загорский сообщил, что на 40-й день после похорон на могилу музыканта практически никто не пришел. По его словам, он был на кладбище несколько часов и, кроме внучки пианиста, никого не видел.