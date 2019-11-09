Украинские силовики 11 раз обстреляли ДНР за сутки

Донецк, 9 ноября. Украинские военные 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки. Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений <…> составило 11 раз», — сказал он, отметив, что по территории республики было выпущено шесть мин различного калибра.

Также, как указали в СЦКК), силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

В пятницу украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были принятые минские договоренности, однако со стороны Киева пункты соглашения регулярно нарушаются.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что украинские националисты, которые остались в населенном пункте Золотое, под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады ВС Украины.