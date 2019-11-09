Новая глава Еврокомиссии фон дер Ляйен не сможет «нарастить мускулы», считает политолог

Агрессивная риторика зазвучала из уст Урсулы фон дер Ляйен, едва ее избрали новой главой Еврокомиссии. По ее словам, Европейский союз должен не только стать экономическим блоком, а начать «учиться говорить на языке силы», «наращивать мускулы» и вообще взять вопросы коллективной безопасности в свои руки. В том, что это сможет получиться, сомневается политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Произнесенные слова Урсулы довольно глубоки по смыслу, — считает эксперт. — Они означают, что Европа должна оставить внутренние противоречия и объединиться по-настоящему. Это во-первых. А во-вторых, найти свое место в постоянно меняющейся системе политических координат на планете. Ну и в-третьих, Евросоюз должен начать тратить значительную часть бюджета на вооружение и следовать какой-то общей концепции в своей военной политике».

Всего этого на данный момент нет, отметил Брутер, и в ближайшее время не предвидится — проводить общую политику Евросоюза невозможно. У Германии и Франции, предположим, одни интересы, а у Италии и Польши — совсем другие, и никогда не получится угодить всем сразу.

«Даже при том, что отношения с Россией у Европы абсолютно испорчены, и это создает еще один очаг напряжения. Ведь казалось, что все вопросы на континенте уже решены, а теперь выясняется, что все гораздо сложнее — и даже тут Евросоюз не может реализовать некий консолидированный подход. Вместо этого входящие в его состав страны высказываются поодиночке», — заявил политолог.

Ничего хорошего, по его словам, России от новой главы Еврокомиссии ждать не стоит, однако сделать хуже, чем есть, она вряд ли в состоянии. А вот для американцев это не сулит ничего хорошего.

«США, конечно же, хотели бы, чтобы европейцы тратили много денег на оборону, но при этом отдавали бы их им за размещение на своей территории американских военных баз, как это происходит сейчас. Перспективы создания Евросоюзом некой общей европейской армии, которая сделает блок НАТО, по сути, ненужным, совершенно Штаты не радуют, и они прилагают большие усилия по консолидации своих лоббистов в Европарламенте для того, чтобы этого никогда не случилось», — сказал эксперт.

Впрочем, предметно волноваться американцам пока не о чем, полагает Брутер. Они совершенно оправданно считают, что европейцы попросту погрязнут во взаимных склоках и не сумеют договориться ни о чем, что касалось бы обороны. Поэтому принимать какие-то жесткие меры «для профилактики» Штатам пока рано. Тем более что Европа целиком зависит от них в вопросах коллективной безопасности.