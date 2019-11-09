Сирия, 9 ноября. Турецкая колонна с военной техникой прибыла в район города Рас аль-Айн в Хасаке. ИГ1 организовало два нападения на курдских боевиков в Ракке. Продолжаются бои между САА и исламистами на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят джихадистам в районе города Кабана на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на конвой SDF**** в южной части Ракки.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: лишились 13 боевиков во время налета ИГ к югу от Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили колонну с военной техникой в район Рас аль-Айна на север Хасаки.

Провинция Латакия

В Северной Латакии все еще не утихают ожесточенные столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передает информационный портал Step News Agency, бои разворачиваются недалеко от города Кабана, освобождение которого может послужить плацдармом для проведения операции по зачистке зоны «Большого Идлиба». Оппозиционные СМИ заявляют о потерях Сирийской арабской армии (САА) в живой силе, тем не менее данные сведения нуждаются в проверке. Напомним, несмотря на то, что большая часть провинции находится под контролем САА, северные ее окраины пока еще оккупированы силами радикальных бандгрупп, таких как «Джебхат ан-Нусра»1*** и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Алеппо

Вновь отмечаются стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой», к западу от Алеппо. По информации Twitter-канала (AleppoAMC), артиллерийские дивизионы сил САР нанесли удары по укрепрайонам джихадистов на подступах к населенному пункту аль-Мансура. Напомним, накануне исламисты, отряды которых базируются в западной части провинции, обстреляли жилые районы административного центра провинции аль-Хамдания и Халаб аль-Джадида, что привело к ранению нескольких гражданских лиц и частичному обрушению ряда зданий.

Провинция Идлиб

Российские ВКС продолжают работу в зоне «Большого Идлиба», атакуя военные объекты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры». Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (NeSyria), последние боевые вылеты ВКС РФ состоялись в окрестностях города Сармин, который находится недалеко от административного центра региона. Информация о нанесенном боевикам уроне пока выясняется. Отмечается, что этому предшествовала атака исламистов в районе населенного пункта Умм аль-Халахиль в Восточном Идлибе.

Провинция Ракка

Подконтрольный «Исламскому государству» интернет-портал «аль-Амак» опубликовал данные о последствиях новых вылазок террористов в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) к югу от Ракки. В сообщении утверждается, что группа боевиков ИГ обстреляла военный конвой курдских радикалов в районе аль-Акирши, что привело потерям в рядах SDF. Кроме того, джихадисты заявили о совершении налета в районе аль-Хура, в результате которого, по информации «аль-Амака», были убиты 13 курдских боевиков, а также уничтожены не менее трех единиц военной техники.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в пригороде административного центра провинции Тулт Хараб был обнаружен труп ребенка. На теле имелись следы огнестрельных ранений. Отмечается, что останки мальчика были найдены на территориях, оккупированных «демократическими силами», что в очередной раз свидетельствует о том, что курдские боевики не в состоянии обеспечить безопасность мирного населения.

Провинция Хасака

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в поселок Аль-Омейр неподалеку от Рас аль-Айна прибыла колонна с военной техникой вооруженных сил Турции, в составе которой находятся десятки бронированных автомобилей. Местные активисты полагают, что решение о передислокации в этот район подкреплений было принято ввиду непрекращающихся атак со стороны курдских бандгрупп на данном направлении. Так, накануне члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) напали на деревню Машрафа Умм Шуайфа на границе с Турцией, впоследствии захватив ее. В то же время командующий «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди утверждает, что все курдские радикалы покинули 30-километровую зону безопасности в соответствии с условиями российско-турецкого меморандума от 22 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.