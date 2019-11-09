Горбачев рассказал о шаге, который поможет сблизить Россию и Европу

Берлин, 9 ноября. Новые разделительные линии возникли в Европе в связи с тем, что после холодной войны политики не смогли создать эффективную архитектуру безопасности, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

По его мнению, отсутствие «современной архитектуры безопасности» породило новые разделительные линии, и расширение НАТО продвинуло эти линии к российским границам.

«Если постоянно как молитву повторять одинаковые требования, то ничего хорошего из этого не выйдет», — отметил Горбачев.

Тем не менее, по мнению бывшего лидера Советского Союза, есть признаки того, что западные страны и Россия понимают необходимость активизировать каналы коммуникации. Риторика постепенно меняется, и не исключено, что это станет первым шагом на пути сближения, добавил Горбачев.

«Разумеется, перед нами лежит еще долгий путь, прежде чем будет восстановлено доверие», — сказал политик, добавив, что в целях сближения Запад и Россия должны начать «с вопросов ядерного разоружения».

Горбачев считает, что сейчас нет ностальгии по временам холодной войны. Он подчеркнул, что никому не желает, чтобы времена холодной войны вернулись.